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Сенников считает, что Карпин может сплотить сборную

23 Июля 2021, 22:14,

Известный в прошлом защитник Дмитрий Сенников прокомментировал назначение Валерия Карпина в сборную в интервью RusFootball.Info.

По мнению Сенникова, Карпин хорошо показал себя в клубах: «Спартаке» и «Ростове», а также сам играл в сборной, будучи футболистом. Сенников также отметил, что для Валерия Карпина не существует авторитетов, и в сборную будут звать исключительно тех, кто хорошо выступает на клубном уровне. Сенников считает, что кандидатура Карпина – одна из лучших для национальной команды на данный момент. Специалист может сплотить команду.

Напомним, сегодня стало известно о назначении Валерия Карпина в сборную России. Тренер будет работать в сборной минимум до конца года и совмещать должность с работой в «Ростове».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, Валерий Карпин, Дмитрий Сенников
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