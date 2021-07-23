Сенников считает, что Карпин может сплотить сборную

Известный в прошлом защитник Дмитрий Сенников прокомментировал назначение Валерия Карпина в сборную в интервью RusFootball.Info.

По мнению Сенникова, Карпин хорошо показал себя в клубах: «Спартаке» и «Ростове», а также сам играл в сборной, будучи футболистом. Сенников также отметил, что для Валерия Карпина не существует авторитетов, и в сборную будут звать исключительно тех, кто хорошо выступает на клубном уровне. Сенников считает, что кандидатура Карпина – одна из лучших для национальной команды на данный момент. Специалист может сплотить команду.

Напомним, сегодня стало известно о назначении Валерия Карпина в сборную России. Тренер будет работать в сборной минимум до конца года и совмещать должность с работой в «Ростове».