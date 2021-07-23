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Сабитов: «Карпин пойдёт в сборной по пути Шевченко»

23 Июля 2021, 21:40,

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России.

- Это идеальное решение, которое убивает сразу двух зайцев. Многие говорили, что нам нужен тренер-иностранец. Пожалуйста – у Карпина в помощниках будут испанские специалисты. Многие говорили, что нам нужен российский тренер. Пожалуйста – сам Карпин именно такой. Получается очень удобный вариант с обеих сторон.

Мне очень понравилась сборная Украина на чемпионате Европы, а ведь у Шевченко в помощниках есть итальянские специалисты. Я надеюсь, что и сборная России станет показывать с Карпиным хороший современный быстрый и агрессивный футбол. Думаю, она будет играть по схеме 4-3-3 и применять большое количество домашних заготовок. На мой взгляд, мы увидим копию «Ростова», но в гораздо более улучшенном варианте за счёт лучшего подбора игроков.

Будет ли обновление состава сборной России? Когда Шевченко возглавил сборную Украины, там было много опытных игроков, и проблема заключалась в том, что команда плохо двигалась. Тогда Шевченко взял и одним махом омолодил украинскую сборную, после чего она заиграла яркими красками. Скорее всего, со сборной России произойдёт такая же ситуация – Карпин пойдёт по пути Шевченко и обновит состав с перспективой на будущее. Тем более что у нас есть большая группа талантливых молодых футболистов.

Сборная – это совсем другой уровень для Карпина по сравнению с «Ростовом». Это другая планета и выход на мировую сцену. Если сегодня Карпина в мире знают преимущественно как футболиста и мало кто знает его за пределами России как тренера «Ростова», то теперь все в мире узнают, что Карпин – главный тренер российской сборной.

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная России, Валерий Карпин, Андрей Шевченко, Равиль Сабитов
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Комментарии (1)
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0
ингерман
23 Июля 2021, 21:43

ай.. он издеваеца.. просто кра-са-ва.. )))

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