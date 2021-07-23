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Масалитин: «Дай Бог, что Карпин встряхнет наш футбол, и у сборной будет хороший результат»

23 Июля 2021, 21:28,

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я останусь при своём мнении, что нашу сборную должен был возглавить иностранный специалист. В частности, на сегодняшний день тренер «Динамо» Шварц доказывает, что он хорошо работает. Может быть, стоило к нему присмотреться. Назначили Карпина - будем смотреть. Плохо, что наступаем на те же грабли: была вроде бы договоренность, что главный тренер сборной не должен совмещать работу в клубе. А у нас опять идут какие-то исключения, какие-то непонятки. Дай Бог, что Карпин встряхнет наш футбол, и у сборной будет хороший результат. Будем болеть, переживать и смотреть за его дальнейшей тренерской деятельностью.

У Карпина есть амбиции, есть опыт в клубном футболе, но не было ещё работы со сборной. Будем смотреть, как будет в дальнейшем развиваться его карьера.

Насколько рискованным станет совмещение? Контракт рассчитан до конца года, то есть, пока на полгода. Зарекомендует себя - хорошо, будет продолжать. Не зарекомендует, значит, будут опять кого-то искать. У нас шараханье, которое не приведет к добру, как мне кажется. Нужно искать, кто может принять, кто свободен. Опять совмещение, но как это? Если планировали, то надо было сразу договариваться с клубом, что он уйдет. Ищут то уже давно, могли бы договориться и с клубом, и с Карпиным. Решили так, нам остаётся лишь принимать это и узнавать, что у нас вновь есть какие-то исключения. Карпину желаю только успехов в его деятельности. Теперь он будет представлять не только «Ростов», но и всю страну», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Валерий Карпин, Валерий Масалитин
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Комментарии (1)
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0
KLINSMANN
23 Июля 2021, 21:35
Держим кулочки! :)
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