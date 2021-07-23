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Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную

23 Июля 2021, 21:26,

Блогер и журналист, также экс-комментатор Василий Уткин поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост рулевого сборной России.

В своем телеграм-канале Уткин написал, что считает назначение Карпина не подходящим на данный момент. По мнению Уткина, Валерий Карпин – очень смелая личность. Однако, Уткину идея с совмещением тренерской работы Карпина в сборной и «Ростове» кажется недопустимой. В то же время, по мнению Уткина, Карпин не мог не принять такой вызов.

О назначении главным сборной России Валерия Карпина стало известно сегодня. Также уже известны имена специалистов, которые войдут в тренерский штаб национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, Ростов, РФС, Валерий Карпин, Василий Уткин
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Июля 2021, 21:37

ай утя пока остаеца самым толковым спецом в нашем фуцболе.. правда осторожен бываец в высказываниях.. )))

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