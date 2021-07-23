Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России

Экс-футболисты московского «Спартака» Виктор Онопко и Николай Писарев войдут в тренерский штаб Валерия Карпина в национальной сборной России. Об этом сообщает «РБК». Договоренности с Онопко и Писаревым уже достигнуты, контракты будут подписаны на следующей неделе.

Также в тренерский штаб Карпина войдут тренер голкиперов Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес, и Джонатан Альба - тренер-аналитик.

Сам Валерий Карпин будет работать в сборной и «Ростове» по совместительству. Контракт Карпина рассчитан до конца 2021 года, однако возможно продление соглашения.