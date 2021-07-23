Смородская отреагировала на назначение Карпина в сборную

Ольга Смородская, в прошлом являющаяся президентом московского «Локомотива», в интервью Sport24 отреагировала на назначение Валерия Карпина в сборную России.

Ольга Смородская поздравила всех болельщиков и отметила, что назначение Карпина в сборную – правильное решение. Смородская также считает, что Карпин принял сборную в непростой момент и тренеру предстоит много работы.

Ранее стало известно, что Валерий Карпин - новый коуч национальной команды России как минимум до конца текущего года. Тренер будет по совместительству руководить «Ростовом» и сборной.