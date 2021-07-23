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Смородская отреагировала на назначение Карпина в сборную

23 Июля 2021, 20:46,

Ольга Смородская, в прошлом являющаяся президентом московского «Локомотива», в интервью Sport24 отреагировала на назначение Валерия Карпина в сборную России.

Ольга Смородская поздравила всех болельщиков и отметила, что назначение Карпина в сборную – правильное решение. Смородская также считает, что Карпин принял сборную в непростой момент и тренеру предстоит много работы.

Ранее стало известно, что Валерий Карпин - новый коуч национальной команды России как минимум до конца текущего года. Тренер будет по совместительству руководить «Ростовом» и сборной.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Локомотив Москва, Сборная России, РФС, Валерий Карпин, Ольга Смородская
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Комментарии (2)
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1
ингерман
23 Июля 2021, 20:53

ай до конца текущего года.. довольна-таки унезительно даже для тренеришки.. )))

1
k-007
23 Июля 2021, 20:55

с совмещением - а это уже можно рассматривать как халтурку

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