Стали известны детали соглашения РФС с Карпиным

Стали известны детали соглашения, заключенного Российским футбольным союзом с Валерием Карпиным.

Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года и будет действителен до 31 декабря 2021, с опцией продления. Тренер совместит работу в национальной команде и «Ростове».

Как сообщает телеграм-канал Футбольный Биги, РФС также рассматривал кандидатуру Штефана Кунца, однако с ним договориться не удалось из-за различий в желаемой продолжительности контракта. В РФС не хотели заключать с тренером соглашение на 4 года с неустойкой в случае увольнения. Кунц, наоборот, не желал заключать контракт на короткий срок. Именно это стало главным мотивом назначения в сборную Валерия Карпина.