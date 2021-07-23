Стали известны детали соглашения РФС с Карпиным

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23 Июля 2021, 20:28,
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Стали известны детали соглашения, заключенного Российским футбольным союзом с Валерием Карпиным.
Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года и будет действителен до 31 декабря 2021, с опцией продления. Тренер совместит работу в национальной команде и «Ростове».
Как сообщает телеграм-канал Футбольный Биги, РФС также рассматривал кандидатуру Штефана Кунца, однако с ним договориться не удалось из-за различий в желаемой продолжительности контракта. В РФС не хотели заключать с тренером соглашение на 4 года с неустойкой в случае увольнения. Кунц, наоборот, не желал заключать контракт на короткий срок. Именно это стало главным мотивом назначения в сборную Валерия Карпина.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Сборная России, Ростов, РФС, Валерий Карпин, Штефан Кунц
То, что будет совмещение конечно не очень хорошо. Но это скорей всего было условие Карпина, если вдруг не получится в сборной, то тренер не останется у разбитого корыта после отборочных матчей.
какой то контракт левый , теперь понятно , Кунц не согласился и Карпина просто впихнули )) поэтому и совмещение с Ростовом , чувак просто временный .
Совмещение это минус, конечно, но зато сохранены хорошие отношения с Ростовом.