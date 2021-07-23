Валерий Карпин – новый тренер сборной России

Известный в прошлом футболист, а ныне журналист и тренер Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной команды России по футболу.

Будучи игроком, Карпин успел поиграть в таких клубах, как московский «Спартак», а также испанские «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта». Карьеру игрока Карпин завершил в 2005 году.

Валерий Карпин в настоящее время является главным тренером «Ростова». Раньше Карпин работал в таких командах, как «Спартак», «Мальорка», а также «Торпедо» из Армавира. Тренерскую карьеру Карпин начал в 2009 году, а с 2017 года является рулевым «Ростова».

Сообщается, что контракт будет подписан до конца 2021 года с опцией продления. До конца 2021 года Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.