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Валерий Карпин – новый тренер сборной России

23 Июля 2021, 20:11,

Известный в прошлом футболист, а ныне журналист и тренер Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной команды России по футболу.

Будучи игроком, Карпин успел поиграть в таких клубах, как московский «Спартак», а также испанские «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта». Карьеру игрока Карпин завершил в 2005 году.

Валерий Карпин в настоящее время является главным тренером «Ростова». Раньше Карпин работал в таких командах, как «Спартак», «Мальорка», а также «Торпедо» из Армавира. Тренерскую карьеру Карпин начал в 2009 году, а с 2017 года является рулевым «Ростова».

Сообщается, что контракт будет подписан до конца 2021 года с опцией продления. До конца 2021 года Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Сборная России, Ростов, РФС, Валерий Карпин, РПЛ
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Комментарии (4)
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0
Bathet30
23 Июля 2021, 20:21

Посмотрим, что получится у Карпина в сборной. Первое испытание в лице Хорватии уже не за горами.

2
779
23 Июля 2021, 20:21

Ух ты! Неожиданно.
То что амбициозный Валера согласился это вполне можно понять, а вот согласие РФС на свежее и живое, а не душное решение - вот это неожиданно.
Удачи!

0
Zenituwka
23 Июля 2021, 20:19

Все, Дзюбы в сборной отныне не будет, я так понимаю.))

3
ARTUR
23 Июля 2021, 20:17

Смелое решение )) ну по крайней мере будет очень любопытно посмотреть на игру сборной )) сейчас смотрю Ростов -- Динамо , жуть полная... Успехов Карпину на этом поприще.

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