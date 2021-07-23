Валерий Карпин – новый тренер сборной России

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23 Июля 2021, 20:11,
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Известный в прошлом футболист, а ныне журналист и тренер Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной команды России по футболу.
Будучи игроком, Карпин успел поиграть в таких клубах, как московский «Спартак», а также испанские «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта». Карьеру игрока Карпин завершил в 2005 году.
Валерий Карпин в настоящее время является главным тренером «Ростова». Раньше Карпин работал в таких командах, как «Спартак», «Мальорка», а также «Торпедо» из Армавира. Тренерскую карьеру Карпин начал в 2009 году, а с 2017 года является рулевым «Ростова».
Сообщается, что контракт будет подписан до конца 2021 года с опцией продления. До конца 2021 года Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Спартак Москва, Сборная России, Ростов, РФС, Валерий Карпин, РПЛ
Посмотрим, что получится у Карпина в сборной. Первое испытание в лице Хорватии уже не за горами.
Ух ты! Неожиданно.
То что амбициозный Валера согласился это вполне можно понять, а вот согласие РФС на свежее и живое, а не душное решение - вот это неожиданно.
Удачи!
Все, Дзюбы в сборной отныне не будет, я так понимаю.))
Смелое решение )) ну по крайней мере будет очень любопытно посмотреть на игру сборной )) сейчас смотрю Ростов -- Динамо , жуть полная... Успехов Карпину на этом поприще.