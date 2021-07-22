Капелло высказался о возможном возвращении в сборную России

Известный итальянский специалист Фабио Капелло высказался о своем возможном возвращении на пост главного тренера национальной сборной России.

«Желание поработать в России? Нет-нет-нет, я ничего не могу говорить о сборной России. Я вообще сейчас на отдыхе», - ответил тренер на вопрос корреспондента «Спорт-Экспресса».

Фабио занимал пост рулевого российской сборной с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда выходила на чемпионат мира-2014, где не смогла пробиться в плей-офф. Летом 2015 года итальянец был отправлен в отставку.

Недавно национальную команду покинул Станислав Черчесов. Он занимал пост рулевого с 2016 года.