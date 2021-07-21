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Ван Галь близок к возвращению на пост главного тренера сборной Нидерландов

21 Июля 2021, 19:18,

Луи ван Галь в ближайшее время может вернуться на пост главного тренера сборной Нидерландов, передаёт 90min. Сообщается, что Королевский футбольный союз Нидерландов и специалист находятся на завершающей стадии переговоров.

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» уже дважды возглавлял нидерландскую сборную. Вначале с 2000 по 2001 год, а позже с 2012 по 2014. Под его руководством сборная Нидерландов заняла третье место на чемпионате мира в Бразилии.

Ранее ван Галь объявил о завершении тренерской карьеру по семейным обстоятельствам. Последним его клубом был английский «МЮ», который он возглавлял с 2014 по 2016 год и выиграл с ним Кубок Англии.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Луи Ван Галь
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