Ван Галь близок к возвращению на пост главного тренера сборной Нидерландов

Луи ван Галь в ближайшее время может вернуться на пост главного тренера сборной Нидерландов, передаёт 90min. Сообщается, что Королевский футбольный союз Нидерландов и специалист находятся на завершающей стадии переговоров.

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» уже дважды возглавлял нидерландскую сборную. Вначале с 2000 по 2001 год, а позже с 2012 по 2014. Под его руководством сборная Нидерландов заняла третье место на чемпионате мира в Бразилии.

Ранее ван Галь объявил о завершении тренерской карьеру по семейным обстоятельствам. Последним его клубом был английский «МЮ», который он возглавлял с 2014 по 2016 год и выиграл с ним Кубок Англии.