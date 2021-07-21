Агент Фонсеки: «Из России нам никто не звонил»

Агент Марко Абреу, который представляет интересы Паулу Фонсеки, прокомментировал слухи о возможном назначении португальца в сборную России, пишет «РБ Спорт». Он отметил, что из РФС с ним никто не связывался, хотя его клиент был готов рассмотреть предложения.

Агент заявил, что на данный момент Фонсека не ведет ни с кем переговоров и находится на отдыхе. Абреу добавил, что они были готовы начать переговоры, но из России к ним никто не звонил.

Напомним, что последним место работы Фонсеки была «Рома». Также он известен по работе с «Порту», «Брагой» и «Шахтёром».

Ранее в СМИ также информировали об интересе РФС к Андре Виллашу-Боашу, Курбану Бердыеву, Йоахиму Лёву, Штефану Кунцу и Валерию Карпину.