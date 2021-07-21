Черчесов хочет возглавить сборную Польши

Станислав Черчесов может стать главным тренером сборной Польши, передаёт польский портал TVP Sport. Сообщается, что сам наставник уже выразил желание возглавить «бело-красных».

Ранее Черчесов уже работал в Польше. Он возглавлял польскую «Легию» с 2015 по 2016 год, вместе с которой выиграл чемпионат и кубок Польши.

Напомним, что ранее Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России. Он возглавлял национальную команду с 2016 по 2021 год.

Сейчас главным тренером сборной Польши является португалец Пауло Соуза, которого назначили на эту должность в январе 2021 года. Вместе с национальной командой он не сумел выйти в плей-офф Евро-2020, заняв в группе последнее место.

Ранее сообщалось, что Черчесов не контактировал с клубами РПЛ.