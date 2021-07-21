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Черчесов хочет возглавить сборную Польши

21 Июля 2021, 14:15,

Станислав Черчесов может стать главным тренером сборной Польши, передаёт польский портал TVP Sport. Сообщается, что сам наставник уже выразил желание возглавить «бело-красных».

Ранее Черчесов уже работал в Польше. Он возглавлял польскую «Легию» с 2015 по 2016 год, вместе с которой выиграл чемпионат и кубок Польши.

Напомним, что ранее Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России. Он возглавлял национальную команду с 2016 по 2021 год.

Сейчас главным тренером сборной Польши является португалец Пауло Соуза, которого назначили на эту должность в январе 2021 года. Вместе с национальной командой он не сумел выйти в плей-офф Евро-2020, заняв в группе последнее место.

Ранее сообщалось, что Черчесов не контактировал с клубами РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Станислав Черчесов, Сборная Польши
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Комментарии (2)
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0
Карыч Кар
21 Июля 2021, 14:58

Правительство Эритреи, услышав о феноменальных успехах знаменитого тренера, хочет пригласить черчеса тренировать сборную диких ослов в условиях засушливых каменистых пустынь. Маститый тренер в задумчивости.

1
don sangre
21 Июля 2021, 14:38
Да уж куда только не сватают его . Может в следующий раз узнаем что станет тренером Тринидада и Тобаго)))
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