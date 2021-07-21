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Губерниев оценил перспективы Бердыева в сборной России

21 Июля 2021, 12:02,

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером национальной сборной России.

«У Бердыева есть как плюсы, так и очевидные минусы. Если его назначат, то сильно хуже не будет. Но боюсь, что и не сильно лучше», - передает слова комментатора «Спорт-экспресс».

Напомним, что две недели назад с поста главного тренера национальной команды был уволен Станислав Черчесов. Он руководил сборной России с 2016 года.

Ранее СМИ информировали об интересе РФС к Андре Виллашу-Боашу, Йоахиму Лёву, Штефану Кунцу и Валерию Карпину.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Курбан Бердыев, Дмитрий Губерниев
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