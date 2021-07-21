Зарема Салихова позитивно оценивает возможное назначение Кунца в сборную России

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21 Июля 2021, 00:18,
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Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака», в своем телеграм-канале поделилась мнением о потенциальном назначении тренера молодежной сборной Германии Штефана Кунца.
По словам Салиховой, очевиден тот факт, что Кунц способен развивать молодых игроков и мотивировать их. Салихова считает, что Кунц может вывести сборную России на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
Как известно, после провала сборной России на летнем чемпионате Европы, тренерский пост покинул Станилав Черчесов. РФС рассматривает кандидатуры разных специалистов, среди которых числятся Курбан Бердыев и Штефан Кунц.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Сборная России, Зарема Салихова, Штефан Кунц