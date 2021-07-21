Зарема Салихова позитивно оценивает возможное назначение Кунца в сборную России

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака», в своем телеграм-канале поделилась мнением о потенциальном назначении тренера молодежной сборной Германии Штефана Кунца.

По словам Салиховой, очевиден тот факт, что Кунц способен развивать молодых игроков и мотивировать их. Салихова считает, что Кунц может вывести сборную России на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Как известно, после провала сборной России на летнем чемпионате Европы, тренерский пост покинул Станилав Черчесов. РФС рассматривает кандидатуры разных специалистов, среди которых числятся Курбан Бердыев и Штефан Кунц.