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Уэйн Бридж рассказал, почему ненавидит Роберто Манчини

20 Июля 2021, 23:19,

Бывший защитник лондонского «Челси» и «Манчестер Сити» Уэйн Бридж в интервью The Big Stage рассказал, почему ненавидит главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

По словам Бриджа, Манчини на тренировках «Манчестер Сити» заставлял игроков играть против манекенов, а, по мнению игрока, – «в футбол против манекенов не играют». Бридж добавил, что Манчини – не самый худший специалист, когда-либо его тренировавший, но тактически итальянец слабоват.

Напомним, Роберто Манчини этим летом выиграл со сборной Италии чемпионат Европы, обыграв в финале турнира Гарета Саутгейта и его команду Англии в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Челси, Манчестер Сити, Сборная Италии, Роберто Манчини, Уэйн Бридж
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