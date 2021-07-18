Селюк: «У Бердыева могут возникнуть проблемы в общении с игроками. Я бы обратил внимание на Сёмина»

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18 Июля 2021, 18:23,
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о претендентах на пост главного тренера сборной России.
По мнению агента, Курбан Бердыев является довольно замкнутым человеком, из-за чего у специалиста могут быть проблемы в общении с футболистами.
Селюк признал Бердыева «настоящим гуру тренерского цеха», однако отметил, что тренировать клуб и сборную – совсем разные вещи. Агент считает, что у тренера сборной нет таких возможностей, которые есть у рулевых в клубном футболе, ведь футболисты сборной собираются вместе довольно редко и на короткий период времени.
Футбольный агент признался «Футболу России», что ему импонирует кандидатура Юрия Сёмина, и Селюк обратился бы именно к бывшему тренеру московского «Локомотива».
Напомним, РФС активно рассматривает кандидатуры различных специалистов на пост главного тренера сборной России после ухода Станислава Черчесова.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Сборная России, РФС, Юрий Сёмин, Курбан Бердыев, Дмитрий Селюк
Такое ощущение, что идёт отбор не на место тренера в сборную, а в богадельню. Почему никто не вспомнил старика Хиддинка? Хотя лично я двумя руками за Бышовца! Дайте Толе порулить!!!