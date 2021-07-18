Селюк: «У Бердыева могут возникнуть проблемы в общении с игроками. Я бы обратил внимание на Сёмина»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о претендентах на пост главного тренера сборной России.

По мнению агента, Курбан Бердыев является довольно замкнутым человеком, из-за чего у специалиста могут быть проблемы в общении с футболистами.

Селюк признал Бердыева «настоящим гуру тренерского цеха», однако отметил, что тренировать клуб и сборную – совсем разные вещи. Агент считает, что у тренера сборной нет таких возможностей, которые есть у рулевых в клубном футболе, ведь футболисты сборной собираются вместе довольно редко и на короткий период времени.

Футбольный агент признался «Футболу России», что ему импонирует кандидатура Юрия Сёмина, и Селюк обратился бы именно к бывшему тренеру московского «Локомотива».

Напомним, РФС активно рассматривает кандидатуры различных специалистов на пост главного тренера сборной России после ухода Станислава Черчесова.