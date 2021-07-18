Нобель Арустамян: «Этим летом Бердыев не встречался ни с кем из РФС»

Известный в России журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что кандидат в тренеры сборной России Курбан Бердыев ни с кем из Российского футбольного союза не встречался.

Также журналист отметил, что такой встречи в ближайшие дни не планируется. По словам Арустамяна, РФС главным приоритетом считает иностранных кандидатов. При этом, есть ряд лиц, продвигающих кандидатуру Курбана Бекиевича на пост главного сборной России.

Днями ранее сообщалось, что Курбан Бердыев прилетел в столицу России именно ради переговоров с РФС о работе в сборной.