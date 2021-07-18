Гамула – о тренере для сборной России: «Думаю, Бердыев справится»

Игорь Гамула, в прошлом возглавлявший молодежную команду «Ростова», поделился мнением о Курбане Бердыеве, как возможном кандидате на пост рулевого сборной России.

По мнению Гамулы, такие люди, как Бердыев, находятся в тонусе, даже когда долгое время пребывают без тренерской работы. Гамула считает, что Бердыев хорошо подошел бы на пост тренера сборной.

Игорь Гамула также высказался «Спорт-Экспрессу» о кандидатурах иностранцев: по его мнению, в сборной должны работать такие специалисты, как Йоахим Лёв, проведший в сборной Германии 15 лет.

Главным кандидатом на пост главного сборной России является Курбан Бердыев, в прошлом возглавлявший «Рубин» и «Ростов».