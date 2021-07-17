​В Голландии на турнире тестируют новые правила футбола

На молодёжном турнире Future of Football Cup, проходящем в голландском Зейсте, тестируют новые правила футбола. Согласно информации СМИ, инициатором этого шага является ФИФА.

Речь идёт о пяти правилах. Первое правило представляет собой введение мяча из-за боковой линии ногой. Второе правило позволяет футболисту самому разыгрывать штрафной удар. Третье правило – неограниченное количество замен. Четвёртое правило – удаление игрока на 5 минут при получении им жёлтой карточки. Наконец, пятое правило заключается в том, что игровое время является «чистым» - 2 тайма по 30 минут.