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​В Голландии на турнире тестируют новые правила футбола

17 Июля 2021, 18:51,

На молодёжном турнире Future of Football Cup, проходящем в голландском Зейсте, тестируют новые правила футбола. Согласно информации СМИ, инициатором этого шага является ФИФА.

Речь идёт о пяти правилах. Первое правило представляет собой введение мяча из-за боковой линии ногой. Второе правило позволяет футболисту самому разыгрывать штрафной удар. Третье правило – неограниченное количество замен. Четвёртое правило – удаление игрока на 5 минут при получении им жёлтой карточки. Наконец, пятое правило заключается в том, что игровое время является «чистым» - 2 тайма по 30 минут.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ФИФА
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