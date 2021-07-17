​Италия не планирует объединяться с Саудовской Аравией для проведения чемпионата мира

В прессе появилась информация о том, что объединённую заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году могут подать Италия и Саудовская Аравия. Впрочем, в итальянской федерации опровергли такие планы. Об этом на своих страницах сообщает La Gazzetta dello Sport.

В федерации также отметили, что на сегодняшний день приоритетом для организации является заявка на проведение Евро-2028. Это первый ближайший футбольный турнир, который ещё не имеет хозяина.

Следует сказать, что сборная Италии стала чемпионом Европы. В финале континентального форума итальянцы обыграли англичан.