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​Италия не планирует объединяться с Саудовской Аравией для проведения чемпионата мира

17 Июля 2021, 17:37,

В прессе появилась информация о том, что объединённую заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году могут подать Италия  и Саудовская Аравия. Впрочем, в итальянской федерации опровергли такие планы. Об этом на своих страницах сообщает La Gazzetta dello Sport.

В федерации также отметили, что на сегодняшний день приоритетом для организации является заявка на проведение Евро-2028. Это первый ближайший футбольный турнир, который ещё не имеет хозяина.

Следует сказать, что сборная Италии стала чемпионом Европы. В финале континентального форума итальянцы обыграли англичан.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чемпионат Мира 2030
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