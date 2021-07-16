Лэмпард может сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может стать следующим главным тренером сборной Англии, передаёт Evening Standard.

Сообщается, что будущее нынешнего главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта остается неопределённым, несмотря на выход в финал Евро-2020. Как утверждает источник, именно Лэмпард может возглавить национальную команду, в случае освобождения этой должности.

Напомним, что Лэмпард на протяжении полутора сезонов был главным тренером «Челси». Вместе с командой он сумел занять четвертое место в АПЛ и выйти в финал Кубка Англии. В прошлом сезоне его уволили из лондонского клуба за неудовлетворительные результаты.