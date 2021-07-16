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Салихова: «Бердыев не хуже Черчесова»

16 Июля 2021, 23:51,

Супруга владельца московского «Спартака» Зарема Салихова в своем телеграм-канале поделилась мнением о кандидатуре Курбана Бердыева на пост рулевого сборной России.

Напомним, восьмого июля, в связи с неудачным выступлением сборной России на Евро-2020, тренерский мостик покинул Станислав Черчесов. Сегодня Курбан Бердыев отправился в Москву на переговоры с Российским футбольным союзом по поводу работы в сборной.

По мнению Заремы Салиховой, Курбан Бердыев – не новатор, а мудрый старец, и вариант с его назначением уж точно не хуже Станислава Черчесова. Также Салихова предположила, что бывшие клубы Бердыева, «Рубин» и «Ростов», будут рады назначению наставника в сборную.

Курбан Бердыев в прошлом тренировал «Рубин» и «Ростов». С «Рубином» тренеру удавалось выиграть чемпионат, Кубок, и Суперкубок России, «Ростов» тренер выводил в групповой этап Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, Курбан Бердыев, Зарема Салихова
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