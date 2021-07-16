Манчини считает сборные Италии и Испании фаворитами следующего чемпионата мира

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал своих претендентов на трофей чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Об этом сообщает Forza Italian Football.

Одна из телевизионных компаний Италии сняла документальный фильм о победоносном пути сборной на чемпионате Европы. В одном из эпизодов фильма Роберто Манчини отметил, что у испанцев прекрасный состав и уверил зрителей, что главную борьбу за мундиаль поведут как раз Италия и Испания, а также, возможно, некоторые другие сборные.

Напомним, Роберто Манчини привёл сборную Италии к триумфу на Евро-2020. Команда в финале турнира обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.