Федун предложил кандидатуру Тедеско на пост главного тренера сборной России

8 июля в связи с провальным выступлением сборной России на Евро стало известно об уходе Станислава Черчесова с поста рулевого. Главным кандидатом на замену Станиславу Саламовичу на данный момент является Курбан Бердыев, однако его переговоры с РФС начнутся лишь через несколько дней.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун на исполкоме РФС предложил кандидатуру Доменико Тедеско на пост наставника сборной. Об этом сообщает РБК-Спорт.

По словам Федуна, он считает Тедеско хорошим кандидатом. Федун также отметил, что не знает, какое решение примет Российский футбольный союз, и уверил, что всех наверняка просто поставят перед фактом.

Как известно, сборная России на Евро-2020 стала последней в своей группе с командами Финляндии, Дании, а также Бельгии.