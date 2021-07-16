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Федун предложил кандидатуру Тедеско на пост главного тренера сборной России

16 Июля 2021, 22:26,

8 июля в связи с провальным выступлением сборной России на Евро стало известно об уходе Станислава Черчесова с поста рулевого. Главным кандидатом на замену Станиславу Саламовичу на данный момент является Курбан Бердыев, однако его переговоры с РФС начнутся лишь через несколько дней.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун на исполкоме РФС предложил кандидатуру Доменико Тедеско на пост наставника сборной. Об этом сообщает РБК-Спорт.

По словам Федуна, он считает Тедеско хорошим кандидатом. Федун также отметил, что не знает, какое решение примет Российский футбольный союз, и уверил, что всех наверняка просто поставят перед фактом.

Как известно, сборная России на Евро-2020 стала последней в своей группе с командами Финляндии, Дании, а также Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, РФС, Леонид Федун, Доменико Тедеско
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Комментарии (2)
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don sangre
16 Июля 2021, 22:51
И можно вопрос Федуну- если такой замечательный тренер Тедеско что ж он его отправил в отставку?))))
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don sangre
16 Июля 2021, 22:48
Жара плохо действует на коллектив сайта. Повторяются!
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