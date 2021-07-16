Федун предложил кандидатуру Тедеско на пост главного тренера сборной России

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16 Июля 2021, 22:26,
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8 июля в связи с провальным выступлением сборной России на Евро стало известно об уходе Станислава Черчесова с поста рулевого. Главным кандидатом на замену Станиславу Саламовичу на данный момент является Курбан Бердыев, однако его переговоры с РФС начнутся лишь через несколько дней.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун на исполкоме РФС предложил кандидатуру Доменико Тедеско на пост наставника сборной. Об этом сообщает РБК-Спорт.
По словам Федуна, он считает Тедеско хорошим кандидатом. Федун также отметил, что не знает, какое решение примет Российский футбольный союз, и уверил, что всех наверняка просто поставят перед фактом.
Как известно, сборная России на Евро-2020 стала последней в своей группе с командами Финляндии, Дании, а также Бельгии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Сборная России, РФС, Леонид Федун, Доменико Тедеско