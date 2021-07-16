Ребров хочет возглавить сборную Украины в будущем

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров заявил, что хотел бы возглавить сборную Украины в будущем, передаёт Sport.ua. Он отметил, что работа в национальной сборной - это мечта каждого тренера, но нужно найти подходящее время для этого.

По его словам, сейчас он наслаждается клубной карьерой из-за ежедневной работы, однако в будущем все может измениться. Ребров также добавил, что работа в клубе и сборной - это разные вещи.

Напомним, что сейчас главным тренером сборной Украины является Андрей Шевченко. Под его руководством команда вышла на Евро-2020, где сумела впервые в своей истории выйти из группы. В четвертьфинале украинцы уступили сборной Англии со счетом 0:4.