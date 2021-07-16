Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может войти в тренерский штаб сборной России, сообщает телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова. Отмечается, что в РФС экс-игрока национальной команды рассматривают как помощника главного тренера.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост главного тренера является Курбан Бердыев. На этой должности он может сменить Станислава Черчесова, который тренировал сборную России с 2016 года.

Напомним, что Игнашевич сыграл 127 матчей за национальную сборную, в которых забил восемь голов. После завершения карьеры игрока возглавлял московский «Торпедо» и был ассистентом главного тренера молодежной команды ЦСКА.