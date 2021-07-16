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Бердыев вылетел в Москву на переговоры с РФС

16 Июля 2021, 20:14,

Бывший тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев в скором времени может начать переговоры с Российским футбольным союзом по поводу работы в сборной России. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Мутко против»

По свидетельствам источника, до этого с тренером велись лишь телефонные разговоры, а первая встреча Бердыева и РФС состоится в ближайшие дни. Бердыев является одним из главных кандидатов на пост рулевого сборно, в тот час как кандидатуры Андре ВиллашаБоаша и Йоахима Лёва не рассматривались.

Напомним, 8 июля стало известно об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России после неудачного выступления на чемпионате Европы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, РФС, Курбан Бердыев
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