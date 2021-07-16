Саудовская Аравия и Италия могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году. Об этом в своём эксклюзивном материале сообщает The Athletic.

Саудовская Аравия хочет принять мундиаль и ищет партнёра для подачи совместной заявки. По данным источника, вариант с Италией не выглядит таким уж невероятным, как кажется, учитывая хорошие отношения между странами.

Ранее глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина подтвердил желание Италии принять Евро-2028 или чемпионат мира-2030.

Отметим, что ближайший чемпионат мира в 2022 году примет Катар, а чемпионат мира 2026 года – США, Канада и Мексика.