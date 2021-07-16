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16 Июля 2021, 15:55,
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Саудовская Аравия и Италия могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году. Об этом в своём эксклюзивном материале сообщает The Athletic.
Саудовская Аравия хочет принять мундиаль и ищет партнёра для подачи совместной заявки. По данным источника, вариант с Италией не выглядит таким уж невероятным, как кажется, учитывая хорошие отношения между странами.
Ранее глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина подтвердил желание Италии принять Евро-2028 или чемпионат мира-2030.
Отметим, что ближайший чемпионат мира в 2022 году примет Катар, а чемпионат мира 2026 года – США, Канада и Мексика.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Чемпионат мира-2030
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