Милонов предложил новый способ формирования сборной России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил новый метод формирования состава сборной России. Об этом информирует RT.

Политик призывает рассмотреть возможность формирования состава национальной команды путем отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных лиг и клубов. Милонов предлагает провести всероссийский конкурс при помощи отдельного чемпионата. Депутат считает, что благодаря такому отбору получится собрать оптимальный состав сборной на грядущие турниры.

Напомним, что сборная России провалилась на чемпионате Европы - 2020, заняв последнее место в группе с Данией, Бельгией и Финляндией.