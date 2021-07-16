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Милонов предложил новый способ формирования сборной России

16 Июля 2021, 12:19,

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил новый метод формирования состава сборной России. Об этом информирует RT.

Политик призывает рассмотреть возможность формирования состава национальной команды путем отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных лиг и клубов. Милонов предлагает провести всероссийский конкурс при помощи отдельного чемпионата. Депутат считает, что благодаря такому отбору получится собрать оптимальный состав сборной на грядущие турниры.

Напомним, что сборная России провалилась на чемпионате Европы - 2020, заняв последнее место в группе с Данией, Бельгией и Финляндией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Виталий Милонов
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Комментарии (2)
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0
HG2017
16 Июля 2021, 13:02

Предлагаю всё решать СМС-голосованием! Логика: не нравится игрок болельщикам - нет в сборной!

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ARTUR
16 Июля 2021, 12:46

этот чел не адекватен, почему он не работает ?? где политка и где футбол , почему его не трясет коммисия ??

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