Геркус назвал своего кандидата на пост главного тренера сборной России

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16 Июля 2021, 08:10,
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Экс-президент столичного «Локомотива» Илья Геркус поделился своими соображениями относительно выбора нового главного тренера сборной России. Ранее сообщалось, что в списке претендентов значатся Андре Виллаш-Боаш, Йоахим Лёв и Доменико Тедеско.
«Я бы попытался украсть тренера у Бельгии. Мартинеса бы с радостью взял. Это человек, который может довести дело до конца», - сказал функционер в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сборная России осталась без наставника на прошлой неделе. РФС принял решение расторгнуть контракт со Станиславом Черчесовым. Под его руководством национальная команда неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в группе.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Илья Геркус, Роберто Мартинес
Сборная России нужна Мартинесу приблизительно так, как Геркус нужен Локомотиву!