Геркус назвал своего кандидата на пост главного тренера сборной России

Экс-президент столичного «Локомотива» Илья Геркус поделился своими соображениями относительно выбора нового главного тренера сборной России. Ранее сообщалось, что в списке претендентов значатся Андре Виллаш-Боаш, Йоахим Лёв и Доменико Тедеско.

«Я бы попытался украсть тренера у Бельгии. Мартинеса бы с радостью взял. Это человек, который может довести дело до конца», - сказал функционер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России осталась без наставника на прошлой неделе. РФС принял решение расторгнуть контракт со Станиславом Черчесовым. Под его руководством национальная команда неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в группе.