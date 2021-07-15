​Италия хочет провести Евро-2028 или чемпионат мира-2030

На фоне своего успеха на чемпионате Европы Италия стремится дать серьёзный толчок футболу в стране. В стране думают о проведении крупного футбольного турнира, что поспособствовало бы реконструкциям стадионов и других объектов.

«У нас есть возможности для проведения Евро-2028 и чемпионата мира-2030. Нужно двигаться шаг за шагом, поэтому сначала подумаем о Евро», - приводит Football Italia слова президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины.

В последний раз Италия принимала крупный футбольный турнир в 1990 году. Тогда на итальянской земле проходил чемпионат мира.