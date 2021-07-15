Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿

​Италия хочет провести Евро-2028 или чемпионат мира-2030

15 Июля 2021, 19:21,

На фоне своего успеха на чемпионате Европы Италия стремится дать серьёзный толчок футболу в стране. В стране думают о проведении крупного футбольного турнира, что поспособствовало бы реконструкциям стадионов и других объектов.

«У нас есть возможности для проведения Евро-2028 и чемпионата мира-2030. Нужно двигаться шаг за шагом, поэтому сначала подумаем о Евро», - приводит Football Italia слова президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины.

В последний раз Италия принимала крупный футбольный турнир в 1990 году. Тогда на итальянской земле проходил чемпионат мира.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Габриэле Гравина
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели