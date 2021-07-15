​Италия хочет провести Евро-2028 или чемпионат мира-2030

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15 Июля 2021, 19:21,
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На фоне своего успеха на чемпионате Европы Италия стремится дать серьёзный толчок футболу в стране. В стране думают о проведении крупного футбольного турнира, что поспособствовало бы реконструкциям стадионов и других объектов.
«У нас есть возможности для проведения Евро-2028 и чемпионата мира-2030. Нужно двигаться шаг за шагом, поэтому сначала подумаем о Евро», - приводит Football Italia слова президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины.
В последний раз Италия принимала крупный футбольный турнир в 1990 году. Тогда на итальянской земле проходил чемпионат мира.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Габриэле Гравина