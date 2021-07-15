Дюков рассказал, когда у сборной России появится новый главный тренер

У сборной России может появиться новый главный тренер до старта сезона Премьер-лиги. Об этом в интервью журналистам поведал глава РФС Александр Дюков.

«Планируем завершить переговоры и подписать контракт с новым главным тренером до начала чемпионата России», - передает слова руководителя Sport24.

Ранее сообщалось, что РФС собирается назначить главным тренером Курбана Бердыева. Специалисту хотят предложить контракт до окончания ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная России осталась без наставника на прошлой неделе. С поста рулевого национальной команды был уволен Станислав Черчесов, работавший со сборной на протяжении пяти лет.