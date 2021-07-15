Дюков рассказал, когда у сборной России появится новый главный тренер

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15 Июля 2021, 12:52,
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У сборной России может появиться новый главный тренер до старта сезона Премьер-лиги. Об этом в интервью журналистам поведал глава РФС Александр Дюков.
«Планируем завершить переговоры и подписать контракт с новым главным тренером до начала чемпионата России», - передает слова руководителя Sport24.
Ранее сообщалось, что РФС собирается назначить главным тренером Курбана Бердыева. Специалисту хотят предложить контракт до окончания ЧМ-2022 в Катаре.
Сборная России осталась без наставника на прошлой неделе. С поста рулевого национальной команды был уволен Станислав Черчесов, работавший со сборной на протяжении пяти лет.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Александр Дюков
Да не попадём мы в Катар, неужели не понятно? С такой организацией футбола стране, такими руководителями, зарплатами футболистов нам ни на одном соревновании (что на уровне сборных, что клубных) делать нечего!!!
А что сейчас на ГолдКапе делают 14 из 16 команд?