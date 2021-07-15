РФС хочет ввести общий игровой стиль для сборных России

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15 Июля 2021, 09:59,
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РФС планирует внедрить общий игровой стиль для сборных России, об этом рапортует РБК. Организация намерена осуществить свой план с помощью тренерских штабов. При этом РФС не станет заставлять играть все национальные команды по одной схеме. Выбор останется прерогативой главного тренера.
Тренерский штаб будет анализировать характеристики футболистов, которые попадут в заявку команды. Также на выбор игрового стиля будут влиять сильные и слабые стороны соперника.
Напомним, что на прошлой неделе с поста главного тренера сборной России был уволен Станислав Черчесов. Нового наставника пока не назначили. В списке претендентов называются Йоахим Лёв и Андре Виллаш-Боаш.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, РФС
А то есть сейчас разный стиль?? Взрослая в автобус играет, молодежка в тоталочку, юношеская вообще в тикитаку??