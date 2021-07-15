РФС хочет ввести общий игровой стиль для сборных России

РФС планирует внедрить общий игровой стиль для сборных России, об этом рапортует РБК. Организация намерена осуществить свой план с помощью тренерских штабов. При этом РФС не станет заставлять играть все национальные команды по одной схеме. Выбор останется прерогативой главного тренера.

Тренерский штаб будет анализировать характеристики футболистов, которые попадут в заявку команды. Также на выбор игрового стиля будут влиять сильные и слабые стороны соперника.

Напомним, что на прошлой неделе с поста главного тренера сборной России был уволен Станислав Черчесов. Нового наставника пока не назначили. В списке претендентов называются Йоахим Лёв и Андре Виллаш-Боаш.