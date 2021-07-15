Газзаев: «Черчесову надо сказать спасибо, а не кидать грязь в спину»

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15 Июля 2021, 09:06,
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Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался в поддержку бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова. 57-летний специалист был уволен на прошлой неделе из-за провала на чемпионате Европы.
«Человек верой и правдой трудился пять лет, одерживал победы. И если он покинул пост, ему надо просто сказать спасибо за работу, а не кидать грязь в спину», - приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».
На континентальном турнире сборная России показала неудовлетворительный результат, заняв последнее место в своей группе.
После ухода Черчесова в СМИ появились фамилии потенциальных преемников. Среди них фигурируют такие известные тренеры, как Йоахим Лёв и Андре Виллаш-Боаш.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов, Валерий Газзаев
А вот интересно, какие такие выдающиеся победы он одержал? Огласите весь список до конца, пожалуйста... Только бога ради не заводите старую песню про ЧМ 2018!!!
Кому ли как не Газзаеву это знать, и "псом" называли, и не только грязью кидались... А так по факту! Успешен был на ЧМ, на Евро провалился. Является предметом критики его решения, бесспорно. Но не следует забывать, что он специалист и несёт ответственность за свою работу, а агрессивная критика излишня. Мне нравилось его руководство сборной России. Не всегда планомерное, но при этом успешное. Удивило лишь безволие сборной России на Евро и хаос, который царил там, но ошибаются все. И как-то все быстро забыли, что сборная России там и выиграла. Это ничего не дало, но тем не менее. Посмотрим на нового тренера, который будет подвергаться не меньшей критике, чем Черчесов. И дай Бог ему повторить кго результаты хотя бы на ЧМ.