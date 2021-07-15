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Газзаев: «Черчесову надо сказать спасибо, а не кидать грязь в спину»

15 Июля 2021, 09:06,

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался в поддержку бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова. 57-летний специалист был уволен на прошлой неделе из-за провала на чемпионате Европы.

«Человек верой и правдой трудился пять лет, одерживал победы. И если он покинул пост, ему надо просто сказать спасибо за работу, а не кидать грязь в спину», - приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».

На континентальном турнире сборная России показала неудовлетворительный результат, заняв последнее место в своей группе.

После ухода Черчесова в СМИ появились фамилии потенциальных преемников. Среди них фигурируют такие известные тренеры, как Йоахим Лёв и Андре Виллаш-Боаш.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Валерий Газзаев
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Комментарии (2)
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Bourgignon Alex
15 Июля 2021, 10:38

А вот интересно, какие такие выдающиеся победы он одержал? Огласите весь список до конца, пожалуйста... Только бога ради не заводите старую песню про ЧМ 2018!!!

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Super fanat
15 Июля 2021, 10:00

Кому ли как не Газзаеву это знать, и "псом" называли, и не только грязью кидались... А так по факту! Успешен был на ЧМ, на Евро провалился. Является предметом критики его решения, бесспорно. Но не следует забывать, что он специалист и несёт ответственность за свою работу, а агрессивная критика излишня. Мне нравилось его руководство сборной России. Не всегда планомерное, но при этом успешное. Удивило лишь безволие сборной России на Евро и хаос, который царил там, но ошибаются все. И как-то все быстро забыли, что сборная России там и выиграла. Это ничего не дало, но тем не менее. Посмотрим на нового тренера, который будет подвергаться не меньшей критике, чем Черчесов. И дай Бог ему повторить кго результаты хотя бы на ЧМ.

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