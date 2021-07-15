Газзаев: «Черчесову надо сказать спасибо, а не кидать грязь в спину»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался в поддержку бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова. 57-летний специалист был уволен на прошлой неделе из-за провала на чемпионате Европы.

«Человек верой и правдой трудился пять лет, одерживал победы. И если он покинул пост, ему надо просто сказать спасибо за работу, а не кидать грязь в спину», - приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».

На континентальном турнире сборная России показала неудовлетворительный результат, заняв последнее место в своей группе.

После ухода Черчесова в СМИ появились фамилии потенциальных преемников. Среди них фигурируют такие известные тренеры, как Йоахим Лёв и Андре Виллаш-Боаш.