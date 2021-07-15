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46% россиянин поддерживают отставку Черчесова

15 Июля 2021, 08:48,

Состоялся опрос, в ходе которого россиянам предложили оценить правильность отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

Согласно сведениям ВЦИОМ, почти половина респондентов поддержала решение об увольнении 57-летнего специалиста после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы - 2020.

46 процентов граждан выступили в поддержку отставки Черчесова. 20% считают, что РФС принял неправильное решение, расставшись с наставником.

На Евро-2020 сборная России набрала лишь три очка и финишировала на последнем месте в группе с Данией, Бельгией и Финляндией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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0
HG2017
15 Июля 2021, 09:56

То есть не 146, как обычно?

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