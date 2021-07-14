Министр спорта назвал требования к новому главному тренеру сборной России

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о требованиях к кандидатам на пост главного тренера сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

«Сборную должен тренировать человек с опытом работы на уровне сборных команд и человек, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб», - сказал министр спорта.

Ранее Матыцин заявил, что нового наставника утвердят до проведения отборочных поединков чемпионата мира-2022.

На прошлой неделе пост рулевого сборной России покинул Станислав Черчесов. Он проработал у руля национальной команды пять лет.

Ранее сообщалось, что в числе кандидатов на пост рулевого сборной России фигурируют Йоахим Лёв и Андре Виллаш-Боаш.