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Министр спорта назвал требования к новому главному тренеру сборной России

14 Июля 2021, 10:40,

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о требованиях к кандидатам на пост главного тренера сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

«Сборную должен тренировать человек с опытом работы на уровне сборных команд и человек, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб», - сказал министр спорта.

Ранее Матыцин заявил, что нового наставника утвердят до проведения отборочных поединков чемпионата мира-2022.

На прошлой неделе пост рулевого сборной России покинул Станислав Черчесов. Он проработал у руля национальной команды пять лет.

Ранее сообщалось, что в числе кандидатов на пост рулевого сборной России фигурируют Йоахим Лёв и Андре Виллаш-Боаш.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Олег Матыцин
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