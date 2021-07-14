Министр спорта рассказал, когда у сборной России появится новый главный тренер

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14 Июля 2021, 08:30,
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Министр спорта РФ Олег Матыцин пообщался с представителями СМИ. В ходе беседы чиновнику задали о вопрос о том, когда у сборной России появится новый главный тренер.
«В ближайшее время, до проведения отборочных матчей ЧМ», - приводит слова Матыцина РИА Новости.
Напомним, что на прошлой неделе с поста наставника сборной России был уволен Станислав Черчесов. Стороны досрочно расторгли трудовой договор, рассчитанный до чемпионата мира-2022. 57-летний специалист работал с национальной командой на протяжении пяти лет.
На чемпионате Европы - 2020 сборная России показала провальное выступление, заняв последнюю позицию в группе с финнами, датчанами и бельгийцами.
Ранее сообщалось, что в числе претендентов на пост рулевого национальной команды фигурируют кандидатуры Йоахима Лёва и Андре Виллаша-Боаша.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Олег Матыцин