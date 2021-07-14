Министр спорта рассказал, когда у сборной России появится новый главный тренер

Министр спорта РФ Олег Матыцин пообщался с представителями СМИ. В ходе беседы чиновнику задали о вопрос о том, когда у сборной России появится новый главный тренер.

«В ближайшее время, до проведения отборочных матчей ЧМ», - приводит слова Матыцина РИА Новости.

Напомним, что на прошлой неделе с поста наставника сборной России был уволен Станислав Черчесов. Стороны досрочно расторгли трудовой договор, рассчитанный до чемпионата мира-2022. 57-летний специалист работал с национальной командой на протяжении пяти лет.

На чемпионате Европы - 2020 сборная России показала провальное выступление, заняв последнюю позицию в группе с финнами, датчанами и бельгийцами.

Ранее сообщалось, что в числе претендентов на пост рулевого национальной команды фигурируют кандидатуры Йоахима Лёва и Андре Виллаша-Боаша.