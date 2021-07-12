Агент Лёва прокомментировал возможное назначение немца в сборную России

Бывший главный тренер сборной Йоахим Лёв, скорее всего, не возглавит сборную России по футболу. Об этом сообщил его агент Харун Арслан, который заявил, что «даже не хочет это комментировать».

«Это просто слухи и не более того», - цитирует Арслана Sport24.

Напомним, что ранее пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. Он занимал эту должность с 2016 года.

Йоахим Лёв являлся главным тренером главным тренером сборной Германии с 2006 по 2021 год. Вместе с Бундестим он становился чемпионом мира в 2014 году и добирался до полуфинала в 2010. Также выводил команду в финал Евро в 2008 году и дважды в полуфинал - в 2012 и 2016 годах.