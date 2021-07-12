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​Агент Гаттузо высказался о возможности работы тренера в сборной России

12 Июля 2021, 19:47,

РФС занимается поиском нового наставника для сборной после расставания со Станиславом Черчесовым. Агент Андреа Д’Амико, который сотрудничает с Дженнаро Гаттузо, высказался по поводу возможности работы молодого специалиста в российской сборной.

Д’Амико сказал sport24, что из РФС с ним на текущий момент никто не связь не выходил. Что касается того, может ли работа в сборной России быть интересна Гаттузо, агент сказал, что он пока не готов дать ответ на этот вопрос.

Напомним, что сборная России неудачно выступила на Евро-2020, финишировав на последнем месте в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Дженнаро Гаттузо
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