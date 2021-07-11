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​Ван Галь вернётся в сборную Голландии

11 Июля 2021, 14:23,

Королевский футбольный союз Голландии выбрал Луи ван Галя в качестве нового главного тренера сборной. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Николо Скира, 69-летний специалист подпишет контракт на два года.

Луи ван Галь уже возглавлял национальную сборную Голландии в 2000-2001 годах и в 2012-2014 годах. Под руководством ван Галя голландцы завоевали бронзовые медали на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Напомним, что после вылета с чемпионата Европы уже на стадии 1/8 финала тренерский мостик сборной Голландии покинул Франк де Бур.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Голландии, Луи Ван Галь
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