​Голландские футболисты больше не будут участвовать в выборе тренера для сборной

Королевский футбольный союз Голландии выбирает нового главного тренера для сборной после расставания с Франком де Буром на фоне неудачного выступления команды на Евро-2020. Как сообщает голландский NOS, на сей раз футбольные власти страны не будут интересоваться мнением игроков.

Когда сборную Голландии оставил Рональд Куман, мнение определённой группы игроков учитывалось. Желая получить менее авторитарного тренера, футболисты выступили за Франка де Бура, однако этот специалист не добился успеха. Теперь Королевский футбольный союз Голландии будет выбирать тренера сам.

Ранее сообщалось, что снова возглавить сборную Голландии может Луи ван Галь.