Стало известно место проведения матча Словения - Россия в рамках отбора ЧМ-2022

Стало известно, где пройдет поединок между сборными Словении и России в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Как сообщила пресс-служба РФС, этот матч состоится на стадионе «Людски врт», расположенном в городе Марибор. Встреча запланирована на 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После трех сыгранных туров сборная России набрала шесть баллов и занимает вторую строчку в таблице группы H. Лидирует по дополнительным показателям Хорватия.

Напомним, что Россия встречалась со словенцами в марте. На стадионе «Фишт» была зафиксирована победе россиян со счетом 2:1.