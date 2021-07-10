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Стало известно место проведения матча Словения - Россия в рамках отбора ЧМ-2022

10 Июля 2021, 16:41,

Стало известно, где пройдет поединок между сборными Словении и России в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Как сообщила пресс-служба РФС, этот матч состоится на стадионе «Людски врт», расположенном в городе Марибор. Встреча запланирована на 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После трех сыгранных туров сборная России набрала шесть баллов и занимает вторую строчку в таблице группы H. Лидирует по дополнительным показателям Хорватия.

Напомним, что Россия встречалась со словенцами в марте. На стадионе «Фишт» была зафиксирована победе россиян со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Словении
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