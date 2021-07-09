​На сервисе поиска работы появилась вакансия главного тренера сборной России

На сервисе SuperJob было опубликовано объявление о поиске главного тренера для сборной России. В графе об обязанностях указано, что соискателю нужно организовать поездку команды в Катар в конце следующего года как минимум на три, а в идеале на четыре, недели.

В пункте о требованиях, среди прочего, обращает на себя внимание строчка об умении работать с золотым активом.

Что касается условий, то в их перечне говорится о «белой» заработной плате, гибком графике, регулярных командировках и испытательном сроке осенью текущего года.

Напомним, что накануне РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым. Тренер работал со сборной России на протяжении пяти лет.