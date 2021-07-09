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​Зидан намерен дождаться приглашения в сборную Франции

09 Июля 2021, 18:22,

Зинедин Зидан будет отклонять все предложения от клубов, которые ему поступят в обозримом будущем. Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, Зидан намерен дождаться приглашения в сборную Франции.

Ранее президент Федерации футбола Франции Ноэль ге Грэ подтвердил, что Дидье Дешам будет руководить национальной сборной страны как минимум до конца 2022 календарного года. Зинедин Зидан надеется, что после мундиаля в Катаре он сможет сменить Дешама у руля «трёхцветных».

Напомним, что после завершения сезона 2020/2021 Зинедин Зидан покинул тренерское кресло в «Реале».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Зинедин Зидан
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