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​РФС назначил дату заседания исполкома

09 Июля 2021, 18:16,

На сайте Российского футбольного союза появилась информация о том, что ближайшее заседание исполкома пройдёт в четверг, 15 июля. Заседание будет проходить в формате видеоконференции.

Проект повестки дня пока неизвестен – РФС обещает опубликовать соответствующую информацию позднее.

Стоит напомнить, что в четверг РФС объявил о расторжении трудового соглашения со Станиславом Черчесовым. Специалист оставил тренерский мостик сборной России, и теперь РФС занимается поиском нового тренера для команды.

Ближайший матч сборная России проведёт в первый день осени против Хорватии в рамках отбора на следующий чемпионат мира.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РФС
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