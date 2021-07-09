​РФС назначил дату заседания исполкома

На сайте Российского футбольного союза появилась информация о том, что ближайшее заседание исполкома пройдёт в четверг, 15 июля. Заседание будет проходить в формате видеоконференции.

Проект повестки дня пока неизвестен – РФС обещает опубликовать соответствующую информацию позднее.

Стоит напомнить, что в четверг РФС объявил о расторжении трудового соглашения со Станиславом Черчесовым. Специалист оставил тренерский мостик сборной России, и теперь РФС занимается поиском нового тренера для команды.

Ближайший матч сборная России проведёт в первый день осени против Хорватии в рамках отбора на следующий чемпионат мира.