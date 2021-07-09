​Марио Фернандес допускает, что больше не сыграет за сборную России

30-летний Марио Фернандес может больше не сыграть за сборную России. В интервью sport24 защитник заявил, что такая вероятность действительно есть. По словам Фернандеса, ему нужно поговорить на этот счёт с руководителями ЦСКА и с представителями РФС.

Марио Фернандес дебютировал за сборную России в октябре 2017 года вскоре после получения гражданства. С тех пор Фернандес провёл за российскую национальную команду 32 матча, в которых отметился пятью результативными ударами.

Напомним, что в четверг было объявлено об уходе Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России после пяти лет работы. В обозримом будущем российская национальная команда получит нового тренера.