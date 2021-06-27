​В Англии подтвердили желание принять чемпионат мира 2030 года

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем подтвердил желание страны принять чемпионат мира в 2030 году. В настоящий момент изучается вариант с совместной заявкой Великобритании и Ирландии.

«Мы проводим технико-экономическое исследование, чтобы выяснить, как будет выглядеть заявка, и есть ли у нас шанс её выиграть. Мы хотим принять чемпионат мира в 2030 году, было бы здорово. Но мы подадим заявку, если будем иметь шансы на победу», - цитирует Буллингема Mirror.

Главными конкурентами британцев являются Испания и Португалия, которые подадут заявку на проведения мундиаля 2030 года. При этом на перспективы испанцев может повлиять позиция «Реала» и «Барселоны» по Суперлиге – клубы продолжают поддерживать проект.

«Думаю, мы получили признание всего мира за то, как закончилась Суперлига. Мы сыграли ключевую роль и гордимся этим», - отметил Буллингем.

Напомним, что Англия хотела принять чемпионат мира в 2018 году, но гонку выиграла Россия.