На ЧМ-2022 будут допущены только привитые от коронавируса болельщики

Власти Катара озвучили свою позицию относительно допуска на чемпионат мира-2022 болельщиков из других стран. Об этом поведал премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани.

«По причине того, что некоторые страны не могут гарантировать вакцинацию всего своего населения к старту мундиаля-2022, Катар не допустит болельщиков на матчи чемпионата мира без прививки от Covid-19», - заявил премьер-министр.

Напомним, что соперниками сборной России в отборе ЧМ-2022 являются Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Финальный турнир мундиаля пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.