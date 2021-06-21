Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿

На ЧМ-2022 будут допущены только привитые от коронавируса болельщики

21 Июня 2021, 11:40,

Власти Катара озвучили свою позицию относительно допуска на чемпионат мира-2022 болельщиков из других стран. Об этом поведал премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани.

«По причине того, что некоторые страны не могут гарантировать вакцинацию всего своего населения к старту мундиаля-2022, Катар не допустит болельщиков на матчи чемпионата мира без прививки от Covid-19», - заявил премьер-министр.

Напомним, что соперниками сборной России в отборе ЧМ-2022 являются Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Финальный турнир мундиаля пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Чм-2022
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020  
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции  
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии