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​На чемпионат мира в Катар смогут отправиться только вакцинированные фанаты

20 Июня 2021, 21:44,

В настоящий момент проходит чемпионат Европы, хотя не за горами ещё более крупный турнир – чемпионат мира. Он пройдёт в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

Премьер-министр Катара шейх Халид бин Халифа Аль-Тани заявил, что чемпионат мира смогут посетить только фанаты, которые пройдут вакцинацию от коронавируса.

«Поскольку некоторые страны не вакцинируют людей, Катар не позволит фанатам приходить на стадион, если эти фанаты не вакцинированы. В настоящее время мы ведём переговоры с компанией о предоставлении одного миллиона доз вакцины против коронавируса для гостей чемпионата мира», - цитирует шейха Халида Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Комментарии (1)
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0
Милка
20 Июня 2021, 21:50

Будем надеяться,что ВОЗ сертифицируют Спутник. Иначе обратно останется лишь кричать о русофобии

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