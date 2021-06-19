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УЕФА не стал отбирать у Беларуси право принимать международные матчи

19 Июня 2021, 01:28,

В пятницу вечером в сети Интернет были распространены слова заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура о том, что европейский футбольный союз лишает Беларусь права принимать еврокубковые матчи.

В итоге УЕФА пришлось выступать с официальным комментарием по этому поводу. Итак, официально: в Беларуси нет ограничений на проведении матчей с участием клубов и сборной страны. Тем не менее, УЕФА забирает у Беларуси право принять игры Лиги чемпионов по футзалу и финальную часть чемпионата Европы среди девушек (до 19 лет). Помимо этого будет перенесен в другое место конгресс УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Беларуси
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